В Николаеве ТЭЦ начала подачу тепла – уже подключены 35 школ, детсадов и больниц

«Николаевская ТЭЦ» днем в субботу, 2 ноября, начала подачу тепла на объектах социальной сферы и в жилых домах Николаева.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Подключение проводится согласно выданным нарядам. По состоянию на 13:00 подключено 35 объектов. Ниже приведен их перечень:

Дошкольные учебные заведении: №2, ул.Чкалова, 118, ДУЗ№48, ул. Гражданская 44Б, ДУЗ №77, ул. Гражданская, 48Б, ДУЗ №51, пр. Центральный, 26Б, ДУЗ №123, ул. Радостная, 4, ДУЗ №115, ул. Никольская, 19 ДУЗ №29, ул. Колодезная, 9, ДУЗ №20, ул. Корабелов, 4, ДУЗ №148, ул. Чкалова, 80, ДУЗ №22, ул. Шевченко, 38, ДУЗ №117, ул. Шоссейная, 19, ДУЗ №99, ул. Севастопольская, 43/1, ДУЗ №5, вул. Колодезная, 41. Школы: Морской лицей, ул. Даля, 11 А, ООШ №31, ул. 1-я Слободская, 42, ООШ № 3, ул.1-я Слободская, 74, Вечерняя заочная школа, ул. Пушкинская, 74А, ООШ №38, ул. Потемкинская, 147А, ООШ №53, вул. Потемкинска, 154, ООШ №25, ул. Защука, 2А, БДТЮ, ул. Корабелов, 18 ДЮСШ №3, ул. Пограничная, 45, ООШ №3, ул. Чкалова, 114, ОШ №4, ул. Лягина, 38, ООШ №36, ул. Пограничная, 143, СДЮСОР, ул. Пушкинская, 73В, Учреждения здравоохранения: БСМП, ул. Корабелов, 14В Поликлиника, ул. Корабелов, 14Б, Семейная амбулатория №4, ул. Чкалова, 93, Детская поликлиника №2, ул. Соборная, 30 1 роддом, ул. Малая Морская, 7, КНП НГС ЦПМСД№3, ул. Шоссейная, 128. Жилые дома: ОСМД «Рассвет», ул. Гражданская, 42Б, ОСМД «Ольшанское», ул. Гражданская, 46, ОСМД «Мартовское 69», ул. 8 Марта, 69, ОСМД «Фрегат», пр. Центральный, 97

Сейчас продолжаются работы по наладка гидравлического режима.

Напомним, что в Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 85 котельных.