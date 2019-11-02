В Николаеве ТЭЦ начала подачу тепла – уже подключены 35 школ, детсадов и больниц

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«Николаевская ТЭЦ» днем в субботу, 2 ноября, начала подачу тепла на объектах социальной сферы и в жилых домах Николаева.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Подключение проводится согласно выданным нарядам. По состоянию на 13:00 подключено 35 объектов. Ниже приведен их перечень: 

Дошкольные учебные заведении: №2, ул.Чкалова, 118,

ДУЗ№48, ул. Гражданская 44Б,

ДУЗ №77, ул. Гражданская, 48Б,

ДУЗ №51, пр. Центральный, 26Б,

ДУЗ №123, ул. Радостная, 4,

ДУЗ №115, ул. Никольская, 19

ДУЗ №29, ул. Колодезная, 9,

ДУЗ №20, ул. Корабелов, 4,

ДУЗ №148, ул. Чкалова, 80,

ДУЗ №22, ул. Шевченко, 38,

ДУЗ №117, ул. Шоссейная, 19,

ДУЗ №99, ул. Севастопольская, 43/1,

ДУЗ №5, вул. Колодезная, 41.

Школы: Морской лицей, ул. Даля, 11 А,

ООШ №31, ул. 1-я Слободская, 42,

ООШ № 3, ул.1-я Слободская, 74,

Вечерняя заочная школа, ул. Пушкинская, 74А,

ООШ №38, ул. Потемкинская, 147А,

ООШ №53, вул. Потемкинска, 154,

ООШ №25, ул. Защука, 2А,

БДТЮ, ул. Корабелов, 18

ДЮСШ №3, ул. Пограничная, 45,

ООШ №3, ул. Чкалова, 114,

ОШ №4, ул. Лягина, 38,

ООШ №36, ул. Пограничная, 143,

СДЮСОР, ул. Пушкинская, 73В,

Учреждения здравоохранения: БСМП, ул. Корабелов, 14В

Поликлиника, ул. Корабелов, 14Б,

Семейная амбулатория №4, ул. Чкалова, 93,

Детская поликлиника №2, ул. Соборная, 30

1 роддом, ул. Малая Морская, 7,

КНП НГС ЦПМСД№3, ул. Шоссейная, 128.

Жилые дома: ОСМД «Рассвет», ул. Гражданская, 42Б,

ОСМД «Ольшанское», ул. Гражданская, 46,

ОСМД «Мартовское 69», ул. 8 Марта, 69,

ОСМД «Фрегат», пр. Центральный, 97

Сейчас продолжаются работы по наладка гидравлического режима.

Напомним, что в Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 85 котельных.

Виолетта Чех

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