В Николаеве ТЭЦ начала подачу тепла – уже подключены 35 школ, детсадов и больниц

«Николаевская ТЭЦ» днем в субботу, 2 ноября, начала подачу тепла на объектах социальной сферы и в жилых домах Николаева.
Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.
Подключение проводится согласно выданным нарядам. По состоянию на 13:00 подключено 35 объектов. Ниже приведен их перечень:
Дошкольные учебные заведении: №2, ул.Чкалова, 118,
ДУЗ№48, ул. Гражданская 44Б,
ДУЗ №77, ул. Гражданская, 48Б,
ДУЗ №51, пр. Центральный, 26Б,
ДУЗ №123, ул. Радостная, 4,
ДУЗ №115, ул. Никольская, 19
ДУЗ №29, ул. Колодезная, 9,
ДУЗ №20, ул. Корабелов, 4,
ДУЗ №148, ул. Чкалова, 80,
ДУЗ №22, ул. Шевченко, 38,
ДУЗ №117, ул. Шоссейная, 19,
ДУЗ №99, ул. Севастопольская, 43/1,
ДУЗ №5, вул. Колодезная, 41.
Школы: Морской лицей, ул. Даля, 11 А,
ООШ №31, ул. 1-я Слободская, 42,
ООШ № 3, ул.1-я Слободская, 74,
Вечерняя заочная школа, ул. Пушкинская, 74А,
ООШ №38, ул. Потемкинская, 147А,
ООШ №53, вул. Потемкинска, 154,
ООШ №25, ул. Защука, 2А,
БДТЮ, ул. Корабелов, 18
ДЮСШ №3, ул. Пограничная, 45,
ООШ №3, ул. Чкалова, 114,
ОШ №4, ул. Лягина, 38,
ООШ №36, ул. Пограничная, 143,
СДЮСОР, ул. Пушкинская, 73В,
Учреждения здравоохранения: БСМП, ул. Корабелов, 14В
Поликлиника, ул. Корабелов, 14Б,
Семейная амбулатория №4, ул. Чкалова, 93,
Детская поликлиника №2, ул. Соборная, 30
1 роддом, ул. Малая Морская, 7,
КНП НГС ЦПМСД№3, ул. Шоссейная, 128.
Жилые дома: ОСМД «Рассвет», ул. Гражданская, 42Б,
ОСМД «Ольшанское», ул. Гражданская, 46,
ОСМД «Мартовское 69», ул. 8 Марта, 69,
ОСМД «Фрегат», пр. Центральный, 97
Сейчас продолжаются работы по наладка гидравлического режима.
Напомним, что в Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 85 котельных.