В Николаеве суд избирает меру пресечения Апти Ислангириеву и другим членам группировки

Апти Ислангириев В субботу, 2 ноября, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирает меру пресечения Апти Ислангириеву и еще троим подозреваемым в похищении человека и вымогательстве и еще нескольких преступлениях.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, днем 1 ноября в Николаеве и области полиция и СБУ провели масштабную спецоперацию по задержанию Апти и троих его подельников. В августе текущего года они с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему.

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15:36 Переводчик говорит, что в Украине не выпускают специалистов по переводу с украинского на русский. При этом у него есть 10-летний опыт переводов, в том числе и юридических документов, опыт работы в судебных заседаниях.

- Мне вообще априори не нужен переводчик. Я 25 лет живу в Украине. Я люблю Украину, - сказал Апти, отметив, что он понимает государственный язык.

15:27 Адвокат заявила отвод переводчику, ссылаясь на то, что якобы в его дипломе нет информации о нем как о переводчике с украинского на русский язык. Апти согласился со своим адвокатом. В свою очередь, прокурор выступил против, отметив, что нет в Уголовно-процессуальном Кодексе таких оснований для перевода.

15:15 В зал судебных заседаний уже завели Апти Ислангириева - его поместили в стеклянный бокс для подстражных. Также присутствует и переводчик (с украинского языка на русский). Сторону обвинения представляет прокурор Денис Стоянов.

Апти с адвокатом Татьяной Гриненко Прокурор Денис Стоянов и следователь

15:14 Как известно, всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса: частью 1 статьи 126 («Умышленном нанесении удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений»); части 1 статьи 357 («Вымогательстве официальных документов, совершенное из корыстных побуждений или в других личных интересах»); части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы человека, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий»); части 1 статьи 147 («Содержание лица, как заложника с целью побуждения родственников задержанного, к совершению какого-либо действия, как условия освобождения заложника»); части 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшего, которое нанесло большой материальный ущерб»).

Напомним, что в апреле 2017 года задержали группу лиц, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов группировки пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. А 24 апреля 2018 года подозреваемые Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.

22 февраля этого года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.