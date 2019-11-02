В зоне ООС пограничники задержали турка, который вербовал украинок для работы в европейских борделях

В районе Операции объединенных сил пограничники задержали гражданина Турции, который вербовал местных жительниц в публичные дома Европы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Оперативные подразделения ведомства выяснили, что 45-летний гражданин Турции находил девушек и женщин, которые находились в сложном материальном положении. Через социальные сети он уговаривал их на трудоустройство в секс-индустрию в одной из стран Западной Европы.

Вербовщика задержали в районе операции Объединенных сил. Его остановили на одном из блокпостов сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ во взаимодействии с сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми и следователями полиции в Донецкой области. Иностранец после поиска новых жертв возвращался из Мариуполя. Он как раз перевозил двух гражданок Украины, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского Союза.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 149 Уголовного Кодекса Украины («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека»), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки гражданок Украины.

Иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.

Напомним, как СБУ задержала жительницу Николаевщины за переправку проституток в московские бордели – ей в этом помогали российские силовики.