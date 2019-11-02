В центре Николаева патрульные задержали женщину, которая украла из кассы магазина ₴15 тысяч

В субботу, 2 ноября, в центре Николаева патрульные задержали женщину, которую подозревают в том, что она украла деньги из кассы магазина.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

В полицию около 11 часов поступил вызов от работницы магазина о том, что посетительница украла из кассу крупную сумму денег. Прибыв на место инспекторы выяснили, что в одном из торговых заведений по улице Большая Морская неизвестная женщина похитила из кассы около 15 тысяч гривен. Получив приметы неизвестной, полицейские начали поиск злоумышленницы.

Вскоре патрульные заметили в одном из дворов похожую по приметам женщину. Во время общения 26-летняя гражданка призналась в совершении кражи, и сообщила, что все деньги у нее в кармане. Женщину задержали и передали следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, как в Корабельном районе мужчина украл кофту из магазина детской одежды.