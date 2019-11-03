В Николаеве начали судить водителя «Daewoo», который под наркотиками сбил насмерть девушку-подростка

В Центральном районном суде Николаева началось судебное разбирательство по сути в уголовном производстве по обвинению 35-летнего мужчину, который насмерть сбил девушку-подростка на проспекте Героев Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судебное разбирательство указанного производства проходит под председательством судьи Дмитрия Тишко.

Прокурор объявила обвинительный акт, согласно которому мужчина в ночное время суток 23 июня текущего года, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался на автомобиле «Daewoo Lanos» по проспекту Героев Украины в Николаеве и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате полученных травм последняя скончалась в салоне кареты скорой медицинской помощи.

Обвиняемый свою вину признавал частично и возражал против гражданского иска о взыскании материального и морального вреда, заявленного потерпевшей.

Судом также решен вопрос о порядке и объема исследования доказательств по делу, в частности исследования письменных доказательств, допрос потерпевшей, свидетелей и обвиняемого.

Напомним, как суд приговорил к девяти годам тюрьмы участника ДТП под Николаевом, в котором погибли трое человек и ребенок.