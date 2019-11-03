Суд арестовал с залогом в 5 миллионов гривен директора харьковского лесхоза, который пытался подкупить детектива НАБУ

Директора Гутянского лесного хозяйства Харьковской области Виктора Сысу лишили свободы на два месяца из-за того, что он предоставил старшему детективу НАБУ взятку в размере 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, подозреваемого в предложении и предоставлении старшему детективу Национального бюро 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к директору лесхоза меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы с возможностью внесения залога 4,994 млн гривен. Вопрос о сумме залога будет решен после того, как САП ознакомится с полным текстом решения суда.

Напомним, главу Гутянского лесхоза Виктора Сысу задержали из-за попытки подкупить детектива НАБУ взяткой в размере 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее Виктор Сыса попал под раздачу во время визита президента Владимира Зеленского в Харьков в июле 2019 года. Тогда, в ходе экстренного совещания президенту доложили, что за незаконной вырубкой дубов в области стоит глава Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Его не оказалось на месте, поэтому Зеленский сразу же позвонил и приказал явиться в Офис президента.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять», — сказал Зеленский во время телефонной беседы.

После этого, в августе к чиновнику нагрянули детективы НАБУ с обыском. Во время визита Зеленский оценил масштабы вырубки лесов с вертолета.