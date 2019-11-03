Суд арестовал на два месяца без права на залог второго члена преступной группировки Апти Ислангириева

Руслан Кравчук (справа). Фото: архив "Новости-N" Центральный райсуд суд Николаева арестовал на два месяца без права на внесение залога второго члена преступной группировки, которая была задержана 1 ноября.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В полиции напомнили, что 2 ноября, Центральный районный суд арестовал главаря преступной группировки, 49-летнего жителя Николаева, сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Речь идет об Апти Ислангириеве.

«В тот же день была избрана мера пресечения для еще одного члена ОПГ – 25-летнего жителя города Вознесенска (Руслана Кравчука, – ПН). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемого аналогичную меру пресечения – арест сроком на 60 суток без права внесения залога», – говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В настоящее время в суде началось заседание, где будет избираться мера пресечения еще двоим задержанным жителям Вознесенска – 41-го и 47-ми лет.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали группу лиц, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов группировки пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. А 24 апреля 2018 года подозреваемые Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.

22 февраля этого года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.

Стоит напомнить, что в июне 2018 года на улице 3-й Слободской в районе рынка «Юлиана» группа из приблизительно 10 человек избили и обстреляли из травматического оружия мужчину, после чего скрылись в неизвестном направлении. В итоге полиция установила и задержала троих мужчин, которые причастны к нападению. Однако потерпевший, которым оказался Руслан Кравчук, отказался от написания заявления в полицию.