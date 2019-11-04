Руководитель николаевской налоговой милиции заключил договор на хранение изъятого топлива с сомнительной фирмой, – экс-милиционер

ГУ ГФС Украины в Николаевской области В июне 2019 года первый заместитель Главного управления ГФС в Николаевской области Александр Фролов, который курирует налоговую милицию, подписал договор «О предоставлении услуг ответственного хранения» с фирмой «Викос Юг», директор которой не имеет к ней никакого отношения.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-сотрудник милиции Игорь Блошко.

«Сначала удивило, что юридический адрес ООО «Викос Юг» находится в Очаков. Неужели в Николаеве нет подобных ООО? А просмотрев Гугл-карты, увидел, что по этому адресу (улица Луначарского, 23) находится какой-то магазин. Следующей проверкой лица директора Александра Гулиева ошарашило меня не на шутку. Охарактеризовали его совсем не предпринимателем. Более того, лицом, которое злоупотребляет спиртными напитками, а в дальнейшем оказалось, что он несколько лет назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за неоднократные кражи. Неужели такое возможно, чтобы руководители налоговой милиции Николаевщины позволили себе заключить ответственный договор с ранее судимым лицом о хранении вещественных доказательств? Оказывается, что с нашими налоговиками это стало реальностью», – пишет Блошко.

По его словам, он поехал в Очаков, чтобы проверить полученную информацию.

«На фото вы видите двухэтажный дом по юридическому адресу фирмы. На первом этаже расположен магазин «ЗУБР», на втором – четыре комнаты, оборудованные для общежития. Никаких опознавательных вывесок ООО «Викос Юг», наличие самого офиса, соответственно директора или персонала, нет и приблизительно. Никто из работающих рядом местных граждан, ни общества «Викос Юг», ни господина Гулиева, не знает, не видел и не слышал. Итак, имеем первый признак фиктивности предприятия, с которым в первую очередь должна бороться налоговая милиция, а не составлять с ними договоры», – пишет Блошко.

Также он отметил, что пообщался с женой Гулиева и выяснил, что тот работает помощником столяра в соседнем селе.

«Работает ежедневно, с утра до вечера, занимаясь, как стало известно, далеко не предпринимательской деятельностью. Рассказала, что на него фиктивно оформлены какие-то документы, но он ничего не решает, решают другие люди из Одессы. Он даже не представляет, чем занимается предприятие, им возглавляемое. Наверное, Саша мог рассказать больше, но ехать к нему лично уже не было необходимости. Теперь его должны будут допрашивать официально», – написал экс-милиционер.

В связи с этим он обратился к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику.

Также Блошко отметил, что на ответственное хранение

«Александр Васильевич, Вы представляете этот объем изъятого имущества, которое хранится непонятно где? Следователи ГФС с участием Фролова и Иртищева только с одной незаконной АЗС изъяли три резервуара с горюче-смазочными материалами объемом около 25 кубометров, в которых находилось около 12 тонн топлива. Сколько еще было подобных изъятий, которые следователи налоговой передали на хранение Саше из Очакова? Неужели здесь действует целая организованная группировка?» – резюмировал Блошко.

Как известно, ранее, 9 сентября, в здании ГУ ГФС в Николаевской области, в оперативном управлении и следственном отделе налоговой милиции был проведен обыск в рамках уголовного производства в отношении капитана налоговой милиции ГФС, которого подозревают в вымогательстве взятки от владельца АЗС. Материалы производства против бизнесмена являются вещественным доказательством уже в деле против налоговика. Отметим, что оперативника задержали 24 июня за то, что он требовал и получал от представителя местной сети автозаправок шесть тысяч гривен ежемесячно за отсутствие искусственных проблем в коммерческой деятельности.

Позже в ГУ ГФС в Николаевской области опровергли информацию о том, что обыск был проведен в рамках дела о взятке, и заверили, что должным образом содействуют следствию. Также в ведомстве добавили, что не препятствовали проведению следственных действий сотрудниками Госбюро расследований и УСБУ. Отметим, что на данный момент Государственная фискальная службы находится в состоянии ликвидации, поскольку с 29 августа текущего года Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.

Несколько позже стало известно, что трое сотрудников николаевской налоговой милиции ГУ ГФС Украины в Николаевской области привлекли к схеме вымогательства взяток от владельцев автозаправочных станций главу областной ячейки «Объединения добровольцев», который по просьбе налоговиков приезжал на заправки с «проверкой».