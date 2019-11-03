В деле об убийстве Гандзюк может быть несколько заказчиков, - СБУ

Служба безопасности Украины считает, что в деле об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк может быть несколько заказчиков, в том числе глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

- Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление, — заявил начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, на данный момент Мангер считается одним из заказчиков преступления, криминальный авторитет Алексей Левин, местонахождение которого неизвестно, рассматривается следователями как главный организатор.

По версии следователей, ключевая фигура Левина связывает исполнителей (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других).

- Мы работаем в том направлении, чтобы и других заказчиков и других привлечь к ответственности. У нас есть данные, что есть подстрекатели, пособники, есть лица, которые знали, но не сообщили. Но, к сожалению, пока мы не можем им предъявить обоснованные подозрения, — пояснил Тиводар.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

27 марта разыскиваемый по делу об убийстве Гандзюк заявил, что замглавы Херсонской ОГА просил его как-то наказать чиновницу. 28 марта в Херсоне активисты, требующие расследовать убийство Гандзюк, забросали петардами дома Рищука и Мангера.