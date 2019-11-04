Сбежавший подозреваемый в организации убийства Гандзюк платил родственникам других подозреваемых за молчание, - СБУ

По указанию одного из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина, который находится в международном розыске, платили родственникам подозреваемых за их молчание.

Об этом во время круглого стола сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает hromadske.

Маяков заявил, что деньги поступали для «молчания подозреваемых», но финансирование пока приостановлено.

Он добавил, что «то, что финансировал Мангер непосредственно, доказательств не получено, а то, что средства поступали по команде Левина, такие доказательства есть».

В подозрении вероятному заказчику нападения на Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру, речь шла о том, что он вместе с Алексеем Левиным осуществлял финансирование родственников других подозреваемых.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

27 марта разыскиваемый по делу об убийстве Гандзюк заявил, что замглавы Херсонской ОГА просил его как-то наказать чиновницу. 28 марта в Херсоне активисты, требующие расследовать убийство Гандзюк, забросали петардами дома Рищука и Мангера.