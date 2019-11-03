Суд отправил под арест без права на внесение залога еще двоих членов преступной группировки Апти Ислангириева

В воскресение, 3 ноября, следственный судья Центрального районного суда города Николаева удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога в отношении еще двоих подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений членов преступной группировки, задержанных правоохранителями в ходе проведения масштабной операции 1 ноября.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«В тот же день следователи задержали четырех фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины и под процессуальным руководства областной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений: ч. 3 ст. 289 («Незаконное завладение транспортным средством»), ч. 1 ст. 147 («Захват заложников»), ч. 2 ст. 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), ч. 1 ст. 126 («Побои и истязания»), ч. 1 ст. 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение») Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

2 ноября Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога в отношении главаря ОПГ и его 25-летнего сообщника Речь идет об Апти Ислангириеве и Руслане Кравчуке.

А 3 ноября суд арестовал еще двоих членов группировки – 41-го и 47-ми летних жителей города Вознесенска (Ростислав и Ярослав Рыбинские, – ПН) – также без права внесения залога.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали группу лиц, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов группировки пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. А 24 апреля 2018 года подозреваемые Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.

22 февраля этого года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.