Работница Николаевской САД заявила в полицию на скандального бизнесмена Амирханяна – он требовал заплатить деньги за работы, которые у него не заказывали

Араик Амирханян В здание Службы автомобильных дорог Николаевской области 29 октября в сопровождении группы лиц ворвался скандальный владелец фирм, занимающихся в дорожной сфере, Араик Амирханян и с угрозами требовал от работников ведомства заплатить ему деньги за ремонт участка автодороги Н-11 «Николаев – Днепр», тендер на который выиграла другая компания.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в правоохранительных органах.

Согласно показаниям работников САД, Амирханян в сопровождении нескольких мужчин крепкого телосложения и с оружием, вошел в здание и при входе представился охраннику сотрудником НАБУ.

Далее Амирханян начал ходить по служебным кабинетам и разыскивать исполняющего обязанности начальника САД Андрея Кристенко. При этом он грубо выражался нецензурной лексикой.

Когда Араику Амирханяну сказали, что Критсенко нет на рабочем месте, он начал высказываться, что найдет его все равно, зарежет, засунет нож в одно место и тому подобное.

Он требовал заплатить ему деньги за ремонт на одном из участков трассы Н-11. Ему в ответ сказали, что тендер на проведение работ на озвученном участке им выиграла фирма «Ростдорстрой», а не его компании. На это Амирханян аргументировал свои требования о выплатах тем, что он работает на участке как субподрядчик.

После этого работники САД Николаевской области написали несколько заявлений в полицию по этому поводу.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевскй области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт обращения из САД. В полиции предварительно квалифицировали происшествие как хулиганство.

Напомним, как в июне текущего года стало известно, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. А фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ прямо в здании АМКУ.

Позже Хозяйственный суд Киева приостановил решение АМКУ о запрете фирмам «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» участвовать в публичных закупках, а также о взыскании штрафа.

Также напомним, что в Одессе 11 сентября детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.



Еще добавим, как в апреле этого года в Одессе директор компании Амирханян вместе с «титушками» ворвался в Службу автодорог, чтобы «порешать» вопросы, но его задержал спецназ.

А 24 декабря 2015 года глава одесской компании «Дорлидер», которая выполняла работы в Николаевской области, и двое его подручных совершили нападение на руководителя «Укравтодора» Андрея Батищева в его рабочем кабинете. Тогда сообщалось, что причиной конфликта стал отказ тогдашнего главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александра Антощука принимать у компании-подрядчика работу без проверки.