Скандальный застройщик «Телец-ВАК» не выполняет решение суда о передаче документов ОСМД – полиция открыла производство

Анатолий Валеев (слева) Заводский отдел полиции города Николаева расследует уголовное производство по факту невыполнения строительной компанией «Телец-ВАК» (директор Анатолий Валеев, – ПН) решения Хозяйственного суда Николаевской области о передаче документов ОСМД «Садовая, 34».

Об этом свидетельствует выписка из единого реестра досудебных расследований, копия которой имеет в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Согласно решению Хозяйственного суда Николаевской области от 29 ноября 2018 года, фирма «Телец-ВАК» должна была передать в управление ОСМД «Садовая, 34» многоквартирный дом, а также определенные документы, которые касаются этого дома: план земельного участка, на котором расположен дом, паспорт объекта, акт технического состояния на момент приема-передачи, сметы, различные протоколы и прочее.

Застройщик попытался оспорить это решение Хозяйственного суда Николаевской области, однако Кассационный хозяйственный суд в Киеве 17 сентября 2019 года отказал в удовлетворении этой жалобы.

И тем не менее, «Телец-ВАК» не стал передавать весь пакет документов. По данному факту Заводский отдел Государственной исполнительной службы направил материалы в полицию. Это стало основанием для открытия уголовного производства по ч.1. ст.382 («Неисполнение судебного решения») Уголовного кодекса Украины. Следователи, занимающиеся расследованием данного уголовного производства, обратились в Заводский райсуд Николаева с ходатайством об изъятии копий вышеупомянутых документов и 24 октября этого года следственный судья Жанна Павлова удовлетворила это ходатайство.

Как известно, в 2017 году решением большинства жильцов дома по улице Садовой, 34 было создано ОСМД, так как фирма «Телец-ВАК» ненадлежащим способом осуществляла функции управителя. В итоге застройщик отказался передавать дом на баланс ОСМД, заявив, что он является владельцем нежилых помещений, а, значит, также должен принимать участие в собраниях ОСМД. В итоге суд стал на сторону ОСМД и обязал «Телец-ВАК» передать на баланс объединения дом и всю необходимую документацию.

Напомним, фирма «Телец-ВАК», занимающаяся строительными работами, принадлежит Анатолию Валееву – бывшему президенту МФК «Николаев», покинувшему клуб в конце 2012 года.

Стоит отметить, что ранее «Телец-ВАК» фигурировал в скандале с недостроем, который имеет два адреса: улица Чигрина, 94 и улица Садовая, 34. Более 100 человек купили квартиры в доме по адресу: улица Чигрина, 94 еще в 2009-2012 годах. При этом, по словам покупателей, фирма предлагала им заключить типовой договор про долевое участие в строительстве дома, и обещала завершить строительство в конце 2009 года. И на данный момент строительство данного объекта не завершено. По словам покупателей, Валеев утаивает информацию касательно готовности объекта, а также игнорирует требования вернуть деньги.

Также, по их словам, в 2012-2013 годах «Телец-ВАК» распространил информацию о строительстве дома по улице Садовая, 34 и начал продавать квартиры в этом доме по второму разу. В ГАСК покупателям ответили, что в реестре отсутствуют записи относительно документов, в которых указан объект строительства многоквартирный дом 34 по улице Садовая. Сам же Валеев сказал им, что это ошибка. Также они добавили, что в мае 2017 года судья Заводского суда приняла решение в пользу фирмы.

Кроме того, ОСМД «Садовая 34» оспаривает в суде право собственности фирмы-застройщика «Телец-ВАК» на лестничные клетки и прочие нежилые помещения дома по улице Садовой, которые та получила решением исполнительного комитета Николаевского горсовета.