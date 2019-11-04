На Киевщине россиянин повредил флаг ОУН, а потом выбросился в отделе полиции из окна на третьем этаже – он объяснил «полет» громкой музыкой

В городе Вишневое Киевской области полицейские увезли в свой отдел гражданина Российской Федерации из-за повреждения флага ОУН и там он выбросился из окна на третьем этаже «из-за громкой музыки».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Очевидец вандализма позвонил полицейским и сообщил, как Неизвестный мужчина возле памятника «Небесной Сотни» повредил флагшток с черно-красным флагом.

На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры.

Для установления личности, составления соответствующих документов, выяснения всех обстоятельств происшествия и для принятия соответствующего процессуального решения, следственно-оперативная группа доставила нарушителя в Вишневское отделение полиции.

Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украину.

«Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда он вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой «полет», что для него просто играет громко музыка», – отметили в полиции.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи. Мужчину доставили в больницу с забойными травмами тела.

В отношении правонарушителя полицейские составили административный проткала по статье 173 («Мелкое хулиганство») КУоАП. Сейчас в ДМС готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворение его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Руководством полиции Киевщины поручено сотрудникам инспекции по личному составу провести служебное расследование.

Напомним, как в Харькове грабитель выбросился с четвертого этажа, убегая от КОРДа.