В Кувейте работорговцы продавали людей через Instagram

Об этом сообщает ВВС.

Так, в созданных аккаунтах продавали женщин в качестве домашних прислуг с помощью хэштегов. Например, maids for sale (служанки на продажу).

После расследования ВВС местные власти официально вызвали владельцев нескольких подобных аккаунтов, заставили их удалить учетные записи и подписать юридическое обязательство не заниматься торговлей людьми.

В свою очередь в Instagram заявили, что удалили все объявления о продаже рабов и пообещали предотвращать создание новых учетных записей для использования их в целях работорговли. В то же время в Google и Apple сказали, что работают с разработчиками приложений, чтобы предотвратить незаконную деятельность на их платформах.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала женскую группировку, которая продавала девушек в сексуальное рабство.