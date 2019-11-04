В Одессе пьяный житель Николаевщины ранил ножом девушку

В Одессе житель Николаевской области на улице Академика Вильямса ранил ножом девушку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

18-летняя одесситка проходила мимо нетрезвого молодого человека, и тому показалось, что девушка обидно высказался в его адрес. Он достал из кармана нож, ударил им потерпевшую в поясницу и убежал.

Одесситке была оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О том, что произошло, в полицию сообщили очевидцы происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого. Он оказался 19-летним уроженцем Николаевской области, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, как в селе на Николаевщине пьяный мужчина ударил ножом жену, которая не захотела уходить с праздника, а потом на руках понес домой.