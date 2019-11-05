Николаевцы за месяц добровольно сдали в полицию 344 единицы оружия

В течение октября на Николаевщине продолжался всеукраинский месячник добровольной сдачи оружия. Жители области принесли в полицию 344 единицы различного оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Среди сданного оружия: две единицы нарезного оружия армейских образцов; 14 единиц охотничьего нарезного; 325 охотничьего гладкоствольного; одна единица самодельного оружия; 83 единицы газового. Также жители Николаевщины сдали 378 боеприпасов, девять снарядов и пять гранат.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина за продажу гранат и более тысячи патронов получил год тюрьмы условно.