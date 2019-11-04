Николаевский адвокат, подозреваемый в присвоении чужого жилья, все же пришел в суд – его арестовали с залогом в ₴600 тысяч

В Николаеве в понедельник, 4 ноября, адвокат Глеб Михайлов, подозреваемый в присвоении жилья, все же явился в судебное заседание, и ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможность внесения залога порядка 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 29 октября николаевскому адвокату Глеба Михайлову вручили подозрение. Следствие установило, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен.

1 ноября Михайлов не явился на заседание в Заводский райсуд из-за якобы госпитализации. Однако в БСМП говорили, что он не поступал к ним. Позже суд разрешил полиции принудительно его доставить для избрания меры пресечения.

В судебном заседании 4 ноября прокурор просил суд назначить Михайлову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1,5 миллиона. Он отмечал ряд рисков о возможности подозреваемого уклонятся от следствия и суда, влиять на ход расследования.

Михайлов же рассказал, что он был в больнице и сейчас тоже плохо себя чувствует, но он отказался от госпитализации, чтобы все же принять участие в заседании.

Адвокат Михайлова просил назначить его клиенту самую легкую меру пресечения в виде личного обязательства.

Подозреваемый Глеб Михайлов также отрицал озвученные прокурором риски об уклонении или влияние на следствие, и отмечал о своих крепких социальных связях, репутации адвоката. Он просил суд не отправлять его под стражу в следственный изолятор.

В итоге следственная судья Ирина Боброва частично удовлетворила ходатайство прокурора и назначила Михайлову меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 декабря с возможностью внесения залога в размере 602 тысяч 100 гривен.

Напомним, как начальник управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что злоумышленники использовали поддельные документы и его подпись, чтобы переоформить право собственности на коммунальную квартиру в Николаеве.