В николаевской полиции заявили, что четверо задержанных в ходе масштабной спецоперации по «банде Апти» оказались непричастны к этому делу

Фото задержания Апти Ислангириева Лица которых задержали в день масштабной спецоперации по задержанию так называемой банды «Апти», оказались не причастны к уголовному производству в отношении самого Апти Ислангириева и других фигурантов.

Об этом стало известно во время брифинга начальника управления стратегических расследований в Николаевской области Тимура Квеквескири, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, днем 1 ноября в Николаеве и области полиция и СБУ провели масштабную спецоперацию по задержанию Апти и троих его подельников. При этом изначально было известно о задержании до 10 лиц. В августе текущего года они с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему. В течение двух дней суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Квеквескири отметил, что подозреваемых в данном производстве только четверо. Остальные четверо, которые также были задержаны в тот день, к этому производству отношения не имеют. При этом по одному из них уже было принято решение об экстрадиции, а остальных после проверки документов отпустили.

– Двое граждан Чечни официально находились на территории Украины, один гражданин Чечни был выдворен за пределы Украины. Они просто были свидетелями в том населенном пункте, где были остановлены сотрудниками полиции, – сказал он.

Что касается четверых фигурантов – Апти Ислангириева, Руслана Кравчука, Ростислава и Ярослава Рыбинских – их причастность к другим эпизодам на данный момент проверяется сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали группу лиц, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов группировки пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. А 24 апреля 2018 года подозреваемые Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.

22 февраля этого года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.