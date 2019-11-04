В Николаеве уголовника отправили в тюрьму за то, что он избил и ограбил посетителя кафе

В Николаеве 37-летнего ранее судимого местного жителя за разбойное нападение приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В конце сентября около 22:00 злоумышленник, находясь на летней площадке кафе «Сквозняк» на проспекте Богоявленском, предложил неустановленному лицу (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) ограбить мужчину, который вместе с ними употреблял алкогольные напитки.

Злоумышленники под надуманным предлогом повели пострадавшего во двор дома №28 на проспекте Богоявленском, где нанесли ему несколько ударов кулаками и ногами в голову и туловище, от которых мужчина упал на землю и потерял сознание. Затем они отобрали у пострадавшего деньги, документы и ювелирные изделия.

Обвиняемый свою вину не признал и отметил, что видел, как неустановленный человек избивал пострадавшего, а он пытался это остановить, но каких-либо активных действий не предпринимал. Суд исследовал доказательства и признал мужчину виновным в разбое.

Напомним, что в Николаеве суд приговорил к 12 годам тюрьмы мужчину, убившего собутыльника.