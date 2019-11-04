В Новом Буге скончался мужчина, которого избили в баре – выяснилось, что били пострадавшего сотрудники «Ростдорстроя»

В Новом Буге в понедельник, 4 ноября, скончался мужчина, которого 28 октября избили в местном баре из-за словесной перепалки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Центральной районной больнице Нового Буга.

Ранее сообщалось, что полиция Николаевщины сообщила о подозрении мужчине, который во время массовой драки в Новом Буге ударил мужчину арматурой. Инцидент произошел ночью 28 октября. Потерпевшего без сознания с травмами головы забрала скорая от бара с Площади Свободы. Полицейские выяснили, что телесные повреждения 54-летний местный житель получил во время драки с приезжими незнакомцами. Сначала между компанией пострадавшего из пяти мужчин и группой также отдыхающих в баре граждан произошел словесный конфликт. «Чужаки» на подмогу позвали знакомых, и в Новый Буг приехал целый автобус с 17-ю людьми.

Как выяснилось, мужчину избил сотрудник фирмы «Ростдорстрой», которая осуществляет ремонты на дорогах, в том числе и в Новом Буге. 17 человек, которые приехали «на помощь» злоумышленнику, являются сотрудниками службы безопасности предприятия «Ростдорстрой».

От полученных травм потерпевший впал в кому, а транспортировать его в николаевскую больницу не было возможности из-за плохой трассы.

По информации «Преступности.НЕТ», Новобужский районный суд избрал 25 –летнему злоумышленнику личное поручительство в качестве меры пресечения и в тот же день сотрудники службы безопасности компании «Ростдорстрой» отвезли его в Одессу, где находится центральный офис предприятия.

Напомним, в Киеве в одном из ночных клубов произошла перепалка между охранником заведения я и гостем, которая перешла в драку, в результате чего один из мужчину получил несовместимые с жизнью травмы.