На трассе в Одесской области неизвестные напали на бизнесмена из Полтавы и забрали 12 миллионов гривен

В понедельник вечером, 4 ноября, в Одесской области неизвестные ограбили предпринимателей из Полтавы на 12 миллионов гривен.

Об этом сообщило местное издание Думская.

- Трое мужчин из Полтавы везли в Одессу очень крупную сумму наличными, которую планировали потратить на приобретение разных товаров в том числе на «Седьмом километре». Остановились у «Родничка» (кафе – ПН), чтобы пообедать. Тут подъехал микроавтобус, из которого выскочили трое молодчиков. Один выстрелил из пистолета в воздух. Затем они вывели бизнесменов, заставили их показать, где сумки с деньгами, забрали их, порезали шины авто, после чего скрылись, - рассказал свидетель налета.

По информации правоохранителей в области объявлены планы «Перехват» и «Сирена». По мнению полиции, пострадавших сопровождали еще с Полтавы.

Напомним, на Киевщине по подозрению в разбое задержали банду грузин – двое из них оказались бывшими высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии.