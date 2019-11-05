Харьковский лесник, который пытался подкупить детектива НАБУ, внес залог в 5 миллионов и вышел на свободу

Директор госпредприятия «Гутянское лесное хозяйство» Виктор Сыса, которого задержали 30 октября во время попытки дать $100 тыс. детективу НАБУ, вышел на свободу под залог 5 млн гривен.

Об этом сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, пишет агентство «Украинские новости».

- Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО, - сказал он.

По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Напомним, главу Гутянского лесхоза Виктора Сысу задержали из-за попытки подкупить детектива НАБУ взяткой в размере 100 тысяч долларов. Позже суд арестовал его на два месяца с залогом в 5 миллионов гривен.

Напомним, ранее Виктор Сыса попал под раздачу во время визита президента Владимира Зеленского в Харьков в июле 2019 года. Тогда, в ходе экстренного совещания президенту доложили, что за незаконной вырубкой дубов в области стоит глава Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Его не оказалось на месте, поэтому Зеленский сразу же позвонил и приказал явиться в Офис президента.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять», — сказал Зеленский во время телефонной беседы.

После этого, в августе к чиновнику нагрянули детективы НАБУ с обыском. Во время визита Зеленский оценил масштабы вырубки лесов с вертолета.