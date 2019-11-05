Суд не увидел нарушений в том, что глава Дорошевского сельсовета взял на работу жену и почти каждый месяц ее премировал – и закрыл дело

Александр Игнатов (Фото: mycity.mk.ua) Вознесенский горрайонный суд закрыл производство по административным правонарушениям в отношении главы Дорошевского сельского совета Александра Игнатова из-за «отсутствия в его действиях состава нарушения».

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

Как известно, ранее Национальное агентство по противодействию коррупции направило в суд 26 административных протоколов в отношении главы Дорошевской ОТГ Александра Игнатова о конфликте интересов. Речь о том, что он своим распоряжением принял на работу в сельсовет на должность инспектора по делам семьи, молодежи и спорта отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения свою супругу, а также выдавал распоряжения о ее премировании. В связи с этим в отношении него было составлено 26 протоколов об админнарушениях.

Согласно материалам Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений касательно предотвращения коррупции НАПК, назначение супруги Игнатова на эту должность состоялось без соответствующего конкурса. В агентстве также отметили, что глава сельсовета руководствовался в этом собственным интересом, а не интересами общины. По этому факту нарушение квалифицировали по части 1 статьи 171-2 КУпАП.

Что касается премирования своей жены, то Игнатов то январь 2017 года он начислил ей 75% премии от оклада, в феврале – премия супруги составила 85% от оклада, в марте – тоже 85% и еще назначил ей единоразовую премию к Международному женскому дню в размере 1000 гривен. И в период с апреля 2018 года по май 2019 года практически ежемесячно назначал ей премии от 75 до 85%.

В суде Игнатов свою вину не признал полностью, и заявил, что на его должность не распространяется норма закона о том, что должностное лицо должно сообщить НАПК о конфликте интересов.

В результате суд пришел к выводу, что нарушений в его действиях не было, и постановил закрыть административные дела.

Напомним, как ранее главврача Доманевской больницы оштрафовали за то, что она выписывала себе премии.