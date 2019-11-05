Пьяный николаевец устроил стрельбу в кафе и пытался убежать от полиции – в его крови обнаружили 2,34 промилле

В Николаеве полицейские охраны задержали мужчину, который устроил стрельбу в кафе.

Об этом сообщают в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

В 20:35 в центр управления нарядами полиции «Цунами» от оператора «102» поступило сообщение о том, что в одном из кафе в Ингульском районе неизвестный открыл стрельбу из пистолета. На выяснение обстоятельств происшествия были ориентированы все наряды полиции Николаева. В течение трех минут на указанный адрес прибыл наряд реагирования полиции охраны.

В кафе администратор рассказала полицейским, что неизвестный мужчина выпив много водки начал стрелять. Женщина пообещала вызвать полицию, после чего тот убежал.

- Администратор предоставила нам приметы хулигана и указала направление, куда тот исчез, - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Игорь Ильчук.

Отрабатывая прилегающую территорию, правоохранители увидели мужчину, по приметам похожего на дебошира. Увидев полицейский автомобиль, мужчина пытался скрыться. Полицейские охраны задержали хулигана и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Ингульского отдела полиции, которой и передали его.

Поняв, что натворил, дебошир выдал правоохранителям самозарядный травматический пистолет Форт-12Р, который направили на исследование в Николаевский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

- Мужчина сообщил, что в парке возле кафе нашел сумку с пистолетом и хотел узнать, как он стреляет, -рассказал полицейский-водитель наряда реагирования сержант полиции Виктор Курчаковський.

Обследование задержанного на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ показало, что в крови хулигана содержится 2,34 промилле.

В отделении полиции правоохранители установили, что хулиган - 41-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против жизни и здоровья лиц. По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация данного правонарушения - хулиганство - часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева пьяный хулиган размахивал пистолетом перед посетителями пиццерии.