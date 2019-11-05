На Николаевщине снова поймали грузовики с превышением веса – у фирмы-владельца уже почти полмиллиона евро штрафов

В Николаевской области на трассе Н-24 5 ноября фирму «СПМК-17» снова уличили на перевозках грузов с превышением нормы – у этой фирмы за подобные нарушения уже насчитано более 400 тысяч евро штрафов, которые так и не оплачены.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области.

«ООО «СПМК-17» - это фирма, которая перевозит материалы для строительства дорог (щебень, асфальт, песок и т.п.) в южном регионе, в частности, в Николаевской области. Транспортные средства указанного предприятия уже неоднократно попадали под значительные штрафные санкции за нарушение действующего законодательства, а именно - перевозка груза с превышением допустимых весовых параметров. Так, за период 2018-2019 года (по сегодняшний день) в отношении последних начислено платы за проезд с превышением на сумму 406 522, 91 евро, однако ни копейки штрафа предприятием не оплачено», - подчеркнули в «Укртрансбезопасности».

Также в ведомстве отметили, что материалы по факту нарушений со стороны этой фирмы направлялись в прокуратуру Одесской области, но там никакого решения так и не приняли.

«Принцип «кто строит, тот разрушает» продолжает работать, но сколько еще это может продолжаться? Сегодня колонну грузовиков ООО «СПМК-17» задержано инспекторами патрульной полиции до тех пор, пока не будут устранены выявленные нарушения при перевозке груза», – подчеркнули в трансбезопасноти.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью «СПМК-17» принадлежит Седе Амирханян, а директором фирмы является Армэн Амирханян. По информации в сети, Армэн Амирханян является братом скандального бизнесмена Араика Амирханяна, фирмы которого также занимаются строительством и ремонтом дорог.

Напомним, как на Николаевщине колона фур с перегрузом «полевыми» дорогами объезжала пункт ГВК.