В Конго убили журналиста, который освещал ситуацию с вирусом Эбола в стране

В Демократической Республике Конго убили радиожурналиста Папе Мумбере Магамбу, который освещал ситуацию с вирусом Эбола в стране.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на ВВС.

На журналиста напали после того, когда он завершил выпуск радиопрограммы об этом вирусе. По данным силовиков, Папе убили в его доме в городе Лвебма в провинции Итури. Нападавшие также ранили его жену и сожгли их дом.

Африканский редактор BBC Уилл Росс рассказал, что за последний год зафиксировали десятки нападений на медицинские центры и людей, которые работают над тем, чтобы остановить вирус Эбола. Такое насилие связано с тем, что многие людей убеждены в том, что вирус не является реальным.

Например, когда медики призывают людей отказаться от традиционных обрядов, чтобы обеспечить безопасные захоронения это может создать вражду. Некоторые люди даже утверждают, что Эбола - это подвох, созданный медиками, чтобы получить хорошо оплачиваемую работу.

В Демократической Республике Конго продолжается худшая эпидемия вируса Эбола в мире. Официально эпидемию объявили в августе 2018 года. С тех пор, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибло более 2000 человек на фоне общего количества 3000 подтвержденных инфекций.