В Николаеве в суде по делу об убийстве на Аляудском спуске допросили судмедэксперта и лаборанта – пострадавшая умерла от черепно-мозговой травмы

В центральном районном суде Николаева во вторник, 5 ноября, допросили судебно-медицинского эксперта, который проводил осмотр женщины, убитой летом 2018 года на Аляудском спуске.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании были допрошены судебно-медицинский эксперт и лаборанта Николаевского областного бюро судебно-медицинских экспертиз. Эксперт, проводивший экспертизу тела погибшей женщины, сообщил, каким образом возможно наносились удары, тот факт, что часть из них была причинена с использованием определенного предмета (судя по всему, речь идет о болторезе, который упоминался в предыдущих заседаниях – ПН), а смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Лаборант бюро судебно-медицинской экспертизы сообщила, каким образом осуществлялось снятие биологических образцов обвиняемых для дальнейшего экспертного исследования.

Защитник одного из обвиняемых заявил ходатайство о снятии ареста с автомобиля «Volkswagen Touareg», на котором, согласно обвинительному акту передвигались фигуранты дела, и мобильного телефона.

В удовлетворении указанного ходатайства суд отказал из-за его преждевременности. После этого в заседании объявили перерыв до 12 ноября, чтобы заслушать других свидетелей по делу.

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске, а также видео следственного эксперимента с Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.