В Киеве СБУ задержала экс-замгендиректора оборонного завода «Маяк», который проводил махинации с имуществом предприятия

Сотрудники Службы безопасности задержали бывшего заместителя генерального директора завода «Маяк» (входит в государственный концерн «Укроборонпром»), при получении $200 тыс. взятки.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что бывший чиновник завода пытался заработать $2,5 млн на продаже имущества госконцерна «Укроборонпром».

Экс-заместитель гендиректора завода «Маяк» обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по покупке имущественного комплекса ПАО «Завод Маяк» через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только 2 миллиона долларов.

Правоохранители задержали его в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части суммы - $200 тыс.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), продолжаются обыски на территории завода и помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района.

Также проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

Напомним, контрразведка СБУ в аэропорту «Борисполь» задержала экс-замминистра экономики, подозреваемого в шпионаже на спецслужбы РФ.