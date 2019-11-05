ГПУ сообщила о подозрении пятерым чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов на ₴100 миллионов

Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

По версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на общую сумму около 100 млн грн.

По данному факту пяти должностным лицам оборонного ведомства было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы). По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.

Позже ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Отметим, тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир и им занялись детективы НАБУ.