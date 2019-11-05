На пункт ГВК возле Николаева, где задержали фуры с перегрузом, приехал скандальный бизнесмен Амирханян и требует отпустить автомобили

Одесский бизнесмен Араик Амирханян во вторник, 5 ноября, приехал на пункт габаритно-весового контроля на трассе Н-24 «Николаеве - Кропивницкий» и требовал отпустить его грузовые автомобили с превышением веса.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердил начальник управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк.

Как известно, 5 ноября на пункте ГВК за перегруз остановили фуры фирмы «СПМК-17» Амирханяна. В УТБ отметили, что за перегрузы этой компании уже выписали штрафов на сумму более 400 тысяч евро, но они с 2018 года так и не оплачиваются.

По словам Гринюка, Араик Амирханян в сопровождении нескольких человек появился на пункт ГВК и в требовал отпустить его грузовые автомобили под его «честное слово». Однако работники «Укртрансбезопасности» не согласились выполнять это требование без оплаты штрафа и ликвидации нарушения.

Далее Амирханян уехал и на выезде из Николаева, возле АЗС, встретил Александра Гринюка, который ехал в направлении Очакова, и начал повторять свои требования.

После того, как начальник областного управления УТБ отказал ему, отметив, что грузовики отпустят только после оплаты штрафа и разгрузки содержимого до разрешенного веса, Амирханян снова вернулся на пункт ГВК.

Напомним, что 29 октября работница Николаевской САД заявила в полицию на бизнесмена Амирханяна за то, что он угрожал и требовал заплатить деньги.