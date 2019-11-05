На Львовщине СБУ разоблачила схему хищения и перепродажи комплектующих к боевым самолетам

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили хищение и реализацию комплектующих для военным самолетам МиГ-29.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, злоумышленники похитили с одной из военных частей комплектующие и запасные детали к самолетам МиГ-29 для продажи.

«Фигуранты пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры. Правоохранители задержали их во время передачи предпринимателю похищенного военного имущества», - говорится в сообщении.

Силовики при обысках в жилищах и автомобилях злоумышленников изъяли большое количество запасных частей и комплектующих для боевых самолетов Миг-29, а также деньги от продажи этих запчастей.

Фигурантам объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве СБУ задержала экс-замгендиректора оборонного завода «Маяк», который проводил махинации с имуществом предприятия.