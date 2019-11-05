«Попала в камень и срикошетила»: В ГБР рассказали о результатах расследования убийства мальчика в Переяславе

Фото: UAportal Следователи Государственного бюро расследований сообщили окончательные подозрения по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

О результатах расследования на брифинге во вторник сообщил директор ГБР Роман Труба, пишет Левый берег.

Главному фигуранту - инспектору полиции - сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности (часть 1 статьи 119 Уголовного кодекса).

Следствие установило, что он стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой, не видел домов за ней и игравших там детей, но должен был осознавать, что стреляет из огнестрельного оружия и может нанести вред людям. В результате стрельбы одна из пуль попала в ребенка.

«Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика», - сказал Труба.

При этом он признал, что оружие, из которого выпустили эту пулю, так и не нашли.

Еще одному полицейскому сообщили окончательное подозрение в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Кроме того, еще двум фигурантам дела - несовершеннолетнему и гражданскому лицу сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер. 4 июня суд избрал подозреваемым в убийстве мальчика Ивану Приходько и Владимиру Петровцу меру пересечения в виде содержания под стражей.

Позже Аваков заявил, что после стрельбы в Переяславе ружье прятала у себя знакомая подозреваемых.