Президент Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством Владимир Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган – военная полиция.

Также Президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы «Е-ветеран».

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны не будут сокращать количество военнослужащих, но думают изменить структуру ВСУ.