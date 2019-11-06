В Херсоне полиция задержала «смотрящего» по городу за угон «Range Rover»

В Херсоне за угон «Range Rover» у местной жительницы задержали криминального авторитета, который имеет статус «смотрящего» за городом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Херсонской области.

Около полудня 1 ноября в полицию позвонила 33-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что ночью неизвестные злоумышленники незаконно завладели ее автомобилем «Range Rover», который она оставила на парковочном месте возле своего дома.

К расследованию и установлению лиц злоумышленников присоединились оперативники управления уголовного розыска. Благодаря принятым мерам полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали двух подозреваемых.

Как выяснилось, угонял автомобили непосредственно организатор группы со своим сообщником. Злоумышленники специализировались исключительно на автомобилях престижных марок. После незаконного завладения транспортное средство ставилось на отстой в один из гаражей в Днепровском районе Херсона. Через несколько дней угонщики связывались с владельцем автомобиля и договаривались о ее возвращении за отдельную сумму денег.

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, оперативники установили, что к совершению преступления причастен гражданин, известный в криминальных кругах, как «смотрящий» на свободе за Херсоном.

Вечером 5 ноября сотрудники управления уголовного розыска при поддержке бойцов роты полиции особого назначения задержали подозреваемых в ходе уголовного возвращения угнанного «Range Rover». В настоящее время установлено, что незаконной деятельностью они занимаются уже не менее двух лет.

Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанные подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, как в Одесской области за попытку подкупить замначальника отдела полиции задержали криминального авторитета.