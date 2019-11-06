В Новом Буге арестовали участника массовой драки, который нанес смертельные травмы местному жителю

Новобугский районный суд во вторник, 5 ноября, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в нанесении смертельных побоев местному жителю во время массовой драки.

Об этом сообщили в Баштанской местной прокуратуры Николаевской области.

Как известно, инцидент произошел ночью 28 октября. Потерпевшего без сознания с травмами головы забрала «скорая» от бара с Площади Свободы. Полицейские выяснили, что повреждения 54-летний местный житель получил во время драки с приезжими незнакомцами. Сначала между компанией пострадавшего из пяти мужчин и группой также отдыхающих в баре граждан произошел словесный конфликт. «Чужаки» на подмогу позвали знакомых, и в Новый Буг приехал целый автобус с 17-ю людьми.

4 ноября пострадавший скончался от полученных повреждений. Он был в коме, а транспортировать его в николаевскую больницу не было возможности из-за плохой трассы.

5 ноября 2019 злоумышленнику сообщили об измененном подозрении по части 2 статьи 121 УК Украины, а именно умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. В тот же день следственный судья удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого 25-летнего жителя Кривоозреского района.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, как из-за двух пьяных пассажиров, которые захотели покурить в салоне, началась массовая драка между жителями села и таксистами Николаева.