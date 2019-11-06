НАБУ по решению Антикоррупционного суда открыло дело о возможной даче экс-депутатом $6 миллионов взятки Яценюку

Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыло дело о возможной даче бывшему премьер-министру Арсению Яценюку через его соратника и экс-депутата Николая Мартыненко взятки в размере 6 миллионов долларов экс-парламентарием Игорем Скосарем за проходное место в избирательном списке партии «Батьківщина» на выборах парламента в 2012 году.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Дело открыто по решению Антикоррупционного суда, который обязал начать расследование этого факта.

19 сентября заявитель направил в НАБУ обращение о совершении уголовного преступления по факту предоставления должностным лицом неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов экс-премьер-министру через депутата Рады с целью получения места в избирательном списке политической партии.

Указанные действия, по мнению заявителя, содержат признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

В мае Скосарь заявил, что не помнит о своих словах о «покупке» места в Раде за 6 млн долларов.

В 2017 году бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов сообщил в социальной сети Facebook, что уголовное производство по факту получения взятки Яценюком от Скосаря через Мартыненко за место в списке «Батьківщини» было закрыто из-за отсутствия состава преступления. В ходе тех событий Яценюк был главой фракции «Батьківщина» в Раде.

Как известно, об этой взятке Скосарь заявил перед внеочередными выборами в Верховную Раду в октябре 2014 года. Он утверждал, что передал эти деньги тогдашнему депутату Рады и соратнику Яценюка Николаю Мартыненко по согласованию с самим Яценюком и Александром Турчиновым.

По его словам, за попадание в проходную часть «Батьківщини», которую тогда возглавлял Яценюк, заплатили около 15 человек, кто-то давал даже большие суммы.

Игорь Скосар вышел из фракции «Батьківщини» 4 апреля 2013 года, в период массового выхода «тушек». При этом он обвинил Яценюка в чрезмерных властных амбициях.

В свою очередь Яценюк заявил, что на «тушек» давили люди Виктора Януковича – путем угроз их бизнесу или прямого подкупа. Он утверждал, что за выход из «Батьківщини» депутатам предлагали пять миллионов долларов плюс 100 тысяч долларов ежемесячного содержания.

Скосар также был среди тех, кто не голосовал за отставку правительства Николая Азарова, а также среди тех, кто вместе с коммунистами и регионалами подписал письмо к польскому сейму с просьбой признать геноцидом поляков события на Волыни 1942-1944 годов.

На выборах в Раду 2014 года Скосар баллотировался по 94 округу (Киевская область) как самовыдвиженец, но проиграл с результатом в 0,34%.