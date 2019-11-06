НАБУ по решению суда открыло дело о возможной госизмене мэра Киева Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

Отметим, речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.

«Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», - говорится в ответе на запрос.

В октябре Высший антикоррупционный суд открыл производство по этому делу и обязал НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Это произошло после того, как в НАБУ подали заявление на действия Кличко и его заместителей, которые, по мнению заявителя, подпадают под злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, хищение, государственную измену и т. д.

Напомним, НАБУ по решению Антикоррупционного суда открыло дело о возможной даче экс-депутатом $6 миллионов взятки Яценюку.