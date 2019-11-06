Жительница Николаева рассказала мошенникам о своей мобильной связи, и они скопировали ее сим-карту – на нее оформили кредит

Мошенники под видом оператора мобильной связи выманили у жительницы Николаева данные, которые позволили продублировать ее сим-карту и оформить на ее имя кредит на 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

5 ноября в Ингульский отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, на ее мобильный позвонил неизвестный мужчина, который представился оператором компании мобильной связи. Собеседник сказал, что нужно сверить некоторые личные данные по телефону и информацию, когда и как пополнялся счет мобильного.

Заявительница ответила на все вопросы злоумышленника, после чего он порекомендовал выключить на час сим-карту для якобы ее перезагрузки.

Через некоторое время женщина включила карточку, однако она уже была не активна. В дальнейшем пострадавшей позвонил представитель кредитной компании, который сообщил, что на ее имя был оформлен онлайн-кредит на общую сумму более 10 тысяч гривен. Женщина, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

Следователями Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Полиция предостерегает граждан от подобного общения. Ни в коем случае не отдавайте неизвестному собеседнику свои личные данные - это могут быть мошенники. Работники центров по обслуживанию мобильной связи обладают достаточной информацией о клиентах и ​​не будут спрашивать ее у вас. Поэтому в полиции советуют по поводу вопросов, которые беспокоят, обращаться непосредственно к таким центрам и не вести разговоры с незнакомцами по телефону.

Напомним, что 4 ноября в полицию с подобным заявлением обратилась 36-летняя жительница Березанского района, на которую мошенники оформили два онлайн-кредита.