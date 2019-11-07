В американской тюрьме заключенные пробили дырку в потолке и сбежали на волю

Полиция США обнародовала фото, демонстрирующие, как двое заключенных сбежали из тюрьмы в Калифорнии.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

21-летний Сантос Самуэль Фонсека и 20-летний Джонатан Салазар выбрались из неволи через дыру шириной всего 55 сантиметров, которую сами же пробили в потолке тюремной уборной. Оба заключенных ожидали приговоры по обвинению в убийствах (они являются фигурантами отдельных дел). И Фонсеку, и Салазара арестовали в прошлом году.

Беглецов объявили в розыск: в сообщении полиции говорится, что они могут быть вооружены. За информацию об их местонахождении правоохранители обещают 5 тысяч долларов.

Оба заключенных невысокого роста (около 1,70 м), поэтому даже отверстия в 55 см было достаточно, чтобы они смогли в него пролезть. Из уборной дыра вела в техническую зону, через которую проходят сантехнические трубы. Ширина этой зоны небольшая – иногда она составляет всего 28 сантиметров. Несмотря на это, мужчины смогли пробраться к люку, открыли его и выбрались на свободу. Люк расположен на задней стороне тюрьмы, где дежурят охранники, и где нет ни одного забора.

Напомним, что ранее в США поймали заключенных, которые несколько раз сбегали из тюрьмы за виски.