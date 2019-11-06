В аэропорту Борисполь СБУ пресекла контрабанду запчастей для Су-27 – подозреваемый пытался открыть стрельбу

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В международном аэропорту Борисполь пресечена попытка контрабанды комплектующих к военным самолетам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, подозреваемые (шесть человек) имеют право постоянного проживания на территории РФ. Они, по заказу неких лиц, действующих в интересах Минобороны России,  незаконно покупали агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности Су-27 и Ту-22, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил РФ. Затем детали отправлялись заказчикам через третьи страны. 

В ходе спецоперации в Борисполе СБУ задержала партию товаров военного назначения, в частности вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления Су-27. По месту жительства подозреваемых в Киеве и Харькове изъяты агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для вывоза. Также у оперативников есть электронная переписка подозреваемых с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации. В ходе обысков подозреваемый в организации сделки пытался применить огнестрельное оружие.

Напомним, во Львовской области СБУ разоблачила схему хищения и перепродажи комплектующих к боевым самолетам

Роман Свиридов

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