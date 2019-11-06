Ляшко напал на главу энергетического комитета ВР Геруса и порвал ему рубашку

Бывший народный депутат Олег Ляшко напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Видео опубликовал телеграмм-канал «Новина».

Ляшко обвинял Геруса в пособничестве россиянам, призывал его «пойти к народу» и стал оскорблять. В ответ Герус напомнил о связях Ляшко с олигархом Ринатом Ахметовым и заявил, что монополии не будет. После этого они сцепились, преимущество было у Геруса, но его оттащил охранник Ляшко. При этом Ляшко успел порвать Герусу рубашку.

Накануне Герус заявил, что «Укрэнерго» ограничило выработку ветровых электростанций группы ДТЭК Рината Ахметова.

«Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает «немонополиста» и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес. Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой «немонополист».