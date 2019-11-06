В Киеве соседи пришли разбираться с должником за «коммуналку» – он открыл по ним стрельбу

В Киеве 48-летний мужчина в результате конфликта дважды выстрелил своему 40-летнему соседу в ногу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент случился в доме на улице Чаадаева.

«Между двумя соседями, проживающими в одном подъезде, возник конфликт. В результате инцидента один мужчина выстрелил другому дважды в ногу. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение. Мужчину, который стрелял, задержали», - сообщили в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Внимание, видео 18+

В соцсетях появилось видео инцидента – показано, что по мужчине открыли огонь из автомата или карабина «Сайга».

«Стрелял сосед, который воровал в нашем доме у всех электричество, не платит за квартиру много лет, и из-за него нам не включали тепло. Соседи собрались, чтобы высказать ему и он начал стрелять. Сейчас дом оцепили, стрелявшего взяли, пострадавшего везут в больницу», - сообщила на своей странице в Facebook Светлана Панюшкина, которая живет в этом доме.

Напомним, что ранее в Харькове бандиты устроили «разборки», тогда погибли два человека.