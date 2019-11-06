В Киеве взорвали «Mercedes», в котором ехал бизнесмен – один человек погиб, двое ранены

В Киеве на Брест-Литовском шоссе взорвался автомобиль «Mercedes».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения.

«Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался «Mercedes». Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку. По предварительной информации, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введена специальная полицейская операция», - сообщили в полиции.

В соцсетях сначала сообщили, что мотоциклист якобы бросил бомбу на крышу «маршрутки», но информация не подтвердилась. Предполагается, что он подкинул бомбу под «Mercedes» или прикрепил ее сверху, когда автомобиль стоял на светофоре.

Телеграм-канал «Новина» сообщает, что это было покушение на владельца фармацевтической фирмы Игоря Сало. От взрыва его охранник погиб, а бизнесмена и еще одного охранника госпитализировали.

Игорь Сало – российско-украинский бизнесмен. Сообщают, что он был близок к экс-нардепу от «Блока Петра Порошенко» Сергея Трегубенко, с которым якобы занимался сомнительными схемами по продаже угля. Также он якобы связан с экс-министром энергетики Игорем Насаликом.

Напомним, ранее в Киеве диверсант пытался подорвать автомобиль офицера военной разведки. В 2018 году в Харькове пытались убить директора крупной фармацевтической компании – в его машине на ходу взорвалась бомба.