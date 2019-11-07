В Кривом Роге мужчина избил двух пенсионерок – одна умерла на месте, вторую госпитализировали

В Кривом Роге 36-летний мужчина жестоко избил двух пожилых женщин. Одна из них скончалась на месте.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Преступление произошло в среду, 6 ноября, на одной из улиц в Терновском районе города. Как установили полицейские, в ходе конфликта мужчина жестоко избил двух пожилых женщин.

От полученных телесных повреждений 75-летняя женщина погибла на месте, вторая - 81-летняя местная жительница, в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

В ходе первоочередных мероприятий правоохранители за считанные минуты задержали злоумышленника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Сейчас следственные действия продолжаются.

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