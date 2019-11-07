По подозрению в убийстве мужчины возле мэрии Николаева полиция задержала двоих приезжих студентов лицея

В среду, 6 ноября, полицейские задержали двоих парней, которых подозревают в убийстве мужчины возле городского совета на верхней Набережной.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 28 октября, недалеко от здания мэрии нашли труп. На спине у мужчины были множественные ножевые ранения, также травма головы. В карманах убитого нашли окурки.

Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель. По результатам экспертизы, выяснилось, что ему было нанесено более 60 ранений. Проведенным комплексом оперативно-розыскных действий полицейские установили и злоумышленников.

Они были задержаны в общежитии, где жили. Оба учатся в лицее, сироты, не местные: из Львовской и Донецкой областей, 18-ти и 17-ти лет. Предварительно известно, что ножевые ранения потерпевшему нанес старший из них. Младший ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В тот вечер он с товарищем прогуливался по городу, наткнулись на мужчину в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Пострадавший оказал сопротивление и начал кричать. Такое количество ножевых ранений злоумышленник, по его словам, нанес гражданину, чтобы заставить его замолчать.

Отобрав мобильный телефон жертвы, который затем преступники разбили, с места происшествия парни убежали.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры области, с ними проводятся следственные мероприятия. Злоумышленник, который нанес жертве смертельные ранения, задержан следователями в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Напомним, что возле Николаева нашли труп мужчины – для установления его личности проведут ДНК-экспертизу.