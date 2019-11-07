Участник АТО заявил, что ГБР с нарушениями изъяло и хранило бронежилеты, ставшие вещдоками в резонансном деле

ГБР хранит с нарушениями изъятые бронежилеты, которые являются вещественными доказательствами в деле пяти чиновников Министерства обороны.

Об этом на своей странице в Facebook написал участник АТО, демобилизованный офицер ВСУ Алексей Петров.

Напомним, что ранее ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов, а позднее ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам Минобороны.

Петров ссылается на пояснительную записку, в которой говорится о ненадлежащем хранении вещдоков. Во время изъятия не сверялись все части бронежилетов, поэтому Петров отмечает, что броню в них могли подменить.

«Не обеспечено надлежащее хранение вещественного доказательства – бронежилетов, а именно, в соответствии с п. 5 ТУ упакованные изделия должны храниться в сухих складских помещениях на стеллажах. Бронежилеты были на металлических поддонах и бетонном полу, который был мокрый. Крыша и стены помещения протекали. Некоторые бронежилеты были влажные. Кроме того, в нарушение требований УПК Украины во время их изъятия и отбора не осуществлялась надлежащая идентификация, а именно: не сверялись все его части, в том числе бронеэлементы. Способ пломбирования не обеспечивал риск дальнейшей замены элементов, как гибкого пакета, так и дополнительных бронеэлементов. Бронежилеты были разукомплектованные, этот факт комплектности не проверялся. В некоторых бронежилетах отсутствовали паспорт или комплект ЗИП (запасных частей – ПН)», - говорится в записке.

«Понимаем, да, о чем речь? Ведь нет никакой гарантии, что «за время пути, собачка могла подрасти». Вернее в нашем случае, была заменена на... да на что угодно. Одни плиты (и другие запчасти баллистические) из бронежилетов достали, другие вставили, и давай их исследовать изо всех сил. Про нарушение условий хранения вещественных доказательств уж промолчим», - говорит Петров.

Напомним, что одним из подозреваемых в закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов является выходец из Николаевщины, генерал-майор Дмитрий Марченко, занимающий должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.