В Запорожье задержали экс-руководителя госпредприятия, который переправлял в Россию оборудование для военных кораблей

В Запорожье СБУ и ГБР блокировали деятельность одного из бывших руководителей госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Задержанный был коммерческим директором завода, выпускающего продукцию двойного назначения, которая используется на военных подлодках, в частности ВМФ РФ. Оборудование якобы для гражданских нужд он заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками. Они обеспечивали вывоз продукции за границу без проверок и оформления разрешительных документов.

Сотрудники СБУ задержали организатора вместе с сообщником на таможенном посту «Мелитополь» во время оформления оборудования, предназначенного для охлаждения жидкости на военных кораблях. В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки изъяли большое количество запчастей к военному оборудованию и бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки. Также обнаружили переписку с заказчиками в России. Решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников таможенного поста, причастных к сделке.

Напомним, что ранее на границе контрразведка СБУ задержала николаевца, который вывозил детали для кораблей ВМС РФ.