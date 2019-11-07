НАБУ подозревает сумского судью во взяточничестве – $2 тысячи ему передали в стеклянной банке

В Сумах 7 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили «на горячем» судью Заречного районного суда после получения им 2 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении судье о подозрении.

Судя по фото, деньги, которые были предметом взятки, нашли в стеклянной банке.

Напомним, что в 2016 году детективы НАБУ поймали на взятке киевского судью Чауса, получившего «бутылек» со 150 тысячами долларов. Чаус сбежал из страны, в августе 2019 года его видели в Молдавии.