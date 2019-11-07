В Николаеве задержали воровку, которая под предлогом «позвонить» отобрала телефон у мужчины

В Николаеве полиция задержала 42-летнюю женщину, которая отобрала телефон у мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Жительница Корабельного района под предлогом позвонить завладела мобильным телефоном мужчины. Злоумышленницу установили, с ней проводятся следственные действия. Ее преступление квалифицировали как мошенничество, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Правонарушительницу установили во время профилактической отработки Корабельного района, которую проводила полиция.

Напомним, что ранее в Николаеве уголовника отправили в тюрьму за то, что он избил и ограбил посетителя кафе.